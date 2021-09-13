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    14:15, 13 Сентябрь 2021 | GMT +6

    МИИР передало более 450 книг для сельских библиотек Жамбылской области

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках республиканской благотворительной акции «Ауылыма кітап» Министерство индустрии и инфраструктурного развития передало более 450 книг на трех языках проектному офису «Рухани жаңғыру» Жамбылской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИИР.

    Как сообщалось, Министерство информации и общественного развития РК проводит республиканскую благотворительную акцию «Ауылыма кітап», посвященную Дню семьи и направленную на пополнение книжного фонда сельских библиотек.

    В рамках этой акции Министерством индустрии и инфраструктурного развития РК было передано более 450 книг на казахском, русском и английском языках коммунальному госучреждению «Проектный офис «Рухани жаңғыру»» Жамбылской области.

    Сбор и доставка книг в сельские библиотеки всех регионов Казахстана проводится с 16 августа по 20 сентября 2021 года.

    В 2020 году в ходе IV заседания Национального совета общественного доверия Глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил необходимость повышения уровня грамотности чтения среди школьников и популяризации культуры чтения для детей. В этом контексте была отмечена особая роль школ и библиотек в становлении успешной и конкурентоспособной личности в современном обществе и ведущей детей в мир познания окружающей среды. При этом уровень доступности и качества библиотечных фондов школ в сельской местности существенно отличается от городских и республиканских школ.


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