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МИИР автоматизировал базу данных транзитных перевозок по территории Казахстана

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
27 Мая 2021, 14:41
МИИР автоматизировал базу данных транзитных перевозок по территории Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Комитет транспорта Министерства индустрии и инфраструктурного развития сообщает о новой вехе в цифровизации процессов работы. Завершены испытания и подписан акт ввода в промышленную эксплуатацию Информационно-аналитической системы транспортной базы данных (ИАСТБД), передает МИА «Казинформ».

Как пояснили в пресс-службе ведомства, ИАСТБД предназначена для повышения уровня безопасности перевозок, формирования единой консолидированной базы данных, в том числе автоматизации сбора и обработки информации о транзитных перевозках по территории РК.

Единая консолидированная база данных формируется в режиме реального времени за счет оперативного получения информации от всех подразделений Комитета транспорта, владельцев морских и маломерных судов, владельцев железнодорожного транспорта, а также по перевозкам автомобильным транспортом.

«Испытание системы проводилось АО «Государственная техническая служба» и включало в себя анализ исходных кодов, испытание функций информационной безопасности, нагрузочное испытание, обследование сетевой инфраструктуры и процессов обеспечения информационной безопасности. 25 мая текущего года был получен положительный акт о соответствии требованиям информационной безопасности «, - говорится в сообщении МИИР.

Как отметили в МИИР, разработка Информационно-аналитической системы транспортной базы данных была начата в 2006 году.


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