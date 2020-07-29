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Михаила Ефремова доставили в Пресненский суд Москвы

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
29 Июля 2020, 14:05
Михаила Ефремова доставили в Пресненский суд Москвы

МОСКВА. ТАСС-КАЗИНФОРМ - Актера Михаила Ефремова доставили в Пресненский суд Москвы, где состоится предварительное заседание по его делу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

Как передает корреспондент ТАСС, Ефремова вывели из машины УФСИН Москвы в сопровождении сотрудников ведомства и завели в здание суда через конвойный вход.

Заседание назначено на 11:00 мск, оно состоится в закрытом режиме. Адвокат Ефремова Эльман Пашаев ранее заявил ТАСС, что направил в суд ходатайство с просьбой перенести заседание, так как он и второй защитник актера Екатерина Шаргародская находятся в командировке.

На предварительном слушании суд, как правило, рассматривает ходатайства сторон, назначает дату рассмотрения дела по существу и продлевает меру пресечения. Срок домашнего ареста Ефремова истекает 9 августа. Источник, близкий к следствию, сообщил ТАСС, что гособвинение будет ходатайствовать о продлении домашнего ареста.


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