РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:12, 14 Июль 2021 | GMT +6

    Михаила Боярского госпитализировали с коронавирусом

    None
    None
    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. ТАСС - КАЗИНФОРМ - Народный артист России Михаил Боярский доставлен с коронавирусом в одну из больниц Санкт-Петербурга, болезнь протекает легко, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    Об этом ТАСС сообщили в среду в Театре им. Ленсовета.

    «В больнице Миша. У него легкое течение болезни, потому что он привитый», - сказала собеседница агентства.

    По ее данным, артист находится в больнице около двух дней.


    Теги:
    Культура Коронавирус в мире Мировые новости Россия
    Сейчас читают
    Сегодня, 07:00
    2 октября. Календарь Казинформа «Даты. События»
    Сегодня, 05:55
    «Барыс» назвал состав на выездные матчи КХЛ
    Сегодня, 04:04
    Дворец бракосочетания появился в Кызылорде
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!