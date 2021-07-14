Михаила Боярского госпитализировали с коронавирусом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. ТАСС - КАЗИНФОРМ - Народный артист России Михаил Боярский доставлен с коронавирусом в одну из больниц Санкт-Петербурга, болезнь протекает легко, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

Об этом ТАСС сообщили в среду в Театре им. Ленсовета.

«В больнице Миша. У него легкое течение болезни, потому что он привитый», - сказала собеседница агентства.

По ее данным, артист находится в больнице около двух дней.