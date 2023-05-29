Михаил Владимиров назначен Генеральным директором компании Takeda

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Глобальная биофармацевтическая компания Takeda Pharmaceutical Company Limited, специализирующаяся на разработке и производстве жизненно важных инновационных лекарственных препаратов, объявила о назначении Михаила Владимирова Генеральным директором ТОО «Такеда Казахстан» с 1 апреля 2023 г. Деятельность Takeda, как и прежде, фокусируется на повышении доступности современной лекарственной терапии путем обеспечения казахстанского рынка безопасными и высокоэффективными препаратами, передает МИА «Казинформ».

Михаил Владимиров имеет более чем 20-летний опыт работы в фармотрасли, он занимал различные руководящие должности в международных фармкомпаниях, включая Novartis и GlaxoSmithKline. Присоединился к компании Takeda в 2020 г. в должности директора подразделения генетических заболеваний ООО «Такеда Фармасьютикалс». За время работы в компании Михаил успешно выстроил внутренние процессы, повышающие доступность инновационных решений Takeda для пациентов с редкими заболеваниями. Реализуемые под его руководством проекты, вносящие существенный вклад в улучшение качества жизни пациентов, неоднократно признавались лучшими практиками в компании.

«Наша цель неизменна – улучшить доступ казахстанских пациентов к качественному лечению. Сегодня наш портфель в Казахстане включает 10 инновационных, потенциально жизнесохраняющих препаратов, и в дополнение к ним мы намерены обеспечить доступность для пациентов ещё 7 в ближайшие три года. Мы сделаем всё возможное, чтобы казахстанским пациентам были доступны новейшие разработки. Деятельность Takeda будет ориентирована на продвижение инновационных методов лечения в ключевых областях терапии. Уверен, что мы сможем предложить новые комплексные решения в сфере здравоохранения, используя цифровые технологии и развивая пациентские сервисы», - отметил Владимиров.

«Такеда Казахстан» имеет большой потенциал для развития и роста ключевых терапевтических направлений в стране. В РК Takeda фокусируется на терапии редких заболеваний, гематологии, иммунологии, онкологии, гастроэнтерологии. В частности, компания работает со сложными социально-значимыми заболеваниями какими как мукополисахаридоз II типа, болезнь Фабри, лимфома Ходжкина, множественная миелома, воспалительные заболевания кишечника (болезнь Крона и язвенный колит), наследственный ангионевротический отёк, гемофилия. Сегодня Takeda в Казахстане занимает почти 3% фармрынка и входит в топ-10 ведущих фармкомпаний по данным IQVIA.