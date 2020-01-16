Михаил Мишустин назначен председателем правительства России
МОСКВА. КАЗИНФОРМ - Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Мишустина председателем правительства РФ, сообщается на сайте Кремля, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» в Москве.
Кроме того, В. Путин подписал указ о назначении Дмитрия Медведева заместителем главы Совета безопасности России.
Также известно, что он остается председателем правящей партии «Единая Россия».
Ранее сегодня М. Мишустин выступил в Государственной думе перед голосованием по его кандидатуре. Он отметил, что новый намерен сконцентрировать работу кабмина на реализации послания президента России 2020 года, формировании цифровой экономики, а выстраивания четкой системы взаимодействия с регионами страны.
«Работа по национальным проектам должна быть форсирована», - заявил М. Мишустин, выступая перед парламентариями.
За кандидатуру М. Мишустина проголосовали 383 депутата, против нет, воздержался 41. Большее количество голосов получал только В.Путин в 2008 году, когда его поддержали 392 народных избранника. При этом отсутствие голосов против кандидатуры произошло впервые со времен Виктора Черномырдина.
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