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Михаил Ломтадзе: «Почему казахстанский банковский сектор боится конкуренции с иностранными компаниями?»

15 Ноября 2021 10:33
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Михаил Ломтадзе: «Почему казахстанский банковский сектор боится конкуренции с иностранными компаниями?»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Глава и сооснователь Kaspi.kz Михаил Ломтадзе рассказал, как Казахстан может выйти на новый уровень цифровизации, передает МИА «Казинформ».

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На IX Конгрессе финансистов Михаил Ломтадзе поделился своим видением цифрового развития Казахстана.

«Казахстан сделал беспрецедентный рывок в инновациях, в создании финтех продуктов. Эти продукты улучшают жизнь казахстанцев сегодня и сейчас, - сказал Михаил Ломтадзе. – Драйвером инноваций является Kaspi.kz, который стал примером для многих не только в Казахстане, но и на мировой арене. Компания Kaspi.kz создана в Казахстане и все разработки наша команда делает в Казахстане».

Глава и сооснователь Kaspi.kz также отметил, что сегодня казахстанцы не носят с собой наличные, покупают товары с доставкой, оплачивают платежи без комиссий, регистрируют автомобили онлайн прямо в приложении. Всего несколько лет назад никто даже не мог себе представить, что такое возможно в Казахстане.

«Возьмите любой финансовый институт – все делают инновации, занимаются диджитализацией. Два-три года назад никто этим не занимался, а сейчас для всех это стало важным приоритетом», - подчеркнул Михаил Ломтадзе.

«Технологии и инновации улучшают стандарты жизни казахстанцев и повышают конкурентоспособность страны на мировой арене, - добавил Михаил Ломтадзе. - Мы уже достигли больших успехов, и есть еще огромный потенциал дальнейшего развития цифровых сервисов».

Михаил отметил, что часто слышит жалобы коллег по сектору, что текущее регулирование не дает им возможность создавать инновационные сервисы и развиваться. И предложил три шага, которые помогут создать дополнительные возможности для развития.

1. Разрешить финансовым институтам приобретать активы для создания и развития бизнеса.

Михаил Ломтадзе пояснил, что, например, «Халык Банк» планирует участвовать в приватизации «Казпочты», другие финансовые институты приобретают мобильных операторов.

Такие приобретения могут создать новые возможности для расширения бизнеса и создания инновационных сервисов для казахстанцев.

«Но надо быть осторожным, потому что эти приобретения делаются за счет вкладчиков. Регулирование все равно нужно, но, наверное, в этом направлении имеет смысл облегчить», - добавил Михаил Ломтадзе.

2. Создать открытую банковскую платформу - OpenAPI.

«Открытая банковская платформа даст всем игрокам равный доступ к банковской информации и клиентам. Уже сейчас все создают инновационные продукты, а будут создавать еще быстрее и сделают финансовые услуги более доступными для граждан. Это классно! Мы много раз это обсуждали, но пора уже что-то с этим сделать», - пояснил глава Kaspi.kz.

3. Дать доступ к открытой банковской платформе казахстанским и международным технологическим компаниям, иностранным финансовым компаниям.

«С этим, наверное, коллеги не согласятся, но надо дать возможность технологическим компаниям получить доступ к Open API. Это казахстанские технологические компании, международные технологические компании и даже иностранные финансовые институты. Чего мы боимся? Почему банковский сектор Казахстана боится конкуренции с иностранными банковскими или технологическими компаниями?

Надо облегчить им вход на казахстанский рынок. От этого выиграет потребитель, будет конкуренция. В последние 2-3 года мы друг друга расшевелили и все занялись диджитализацией. Если зайдут иностранные технологические компании и финансовые институты, мы еще быстрее будем развиваться - конкуренция это хорошо!

Мы со стороны Kaspi конкуренции не боимся, но знаем, что коллеги против того, чтобы сюда заходили иностранные компании», - сказал в завершении своего выступления Михаил Ломтадзе.


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#Цифровой Казахстан   #Общество  
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