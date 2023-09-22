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    18:04, 21 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Михаил Ломтадзе и журналист Bloomberg поспорили о снижении базовой ставки в Казахстане

    Михаил Ломтадзе и журналист Bloomberg поспорили о снижении базовой ставки в Казахстане
    Фото: Kaspi.kz

    На Kazakhstan Growth Forum произошел публичный спор между главой и сооснователем Kaspi.kz Михаилом Ломтадзе и журналистом Bloomberg Нариманом Гизитдиновым. Дискуссия касалась экономической политики и инвестиций в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Журналист Нариман Гизитдинов обратился к Михаилу Ломтадзе с вопросом о том, поддерживает ли Kaspi.kz усилия Агентства по регулированию и развитию финансового рынка РК по снижению годовой эффективной ставки на беззалоговые кредиты с текущих 56% до 44%. Журналист хотел узнать, как это изменение может повлиять на бизнес-модель компании.

    В ответ глава Kaspi.kz заявил, что снижение ставки не оказывает никакого влияния на бизнес-модель компании, и задал встречный вопрос журналисту об обоснованиях для снижения ставки.

    Нариман Гизитдинов ответил, что он не регулятор и не может дать ответ на этот вопрос.
    После чего Михаил Ломтадзе заметил, что журналист сосредоточен исключительно на негативных аспектах, в то время, как они говорят о необходимости убедить инвесторов инвестировать в Казахстан.

    Вы хотя бы одну статью, которая говорит о том, что в Казахстан стоит инвестировать, можете мне показать? Вы только негатив пишете про Казахстан. Я могу вам сказать, что является обоснованием снижения ставки. Нужно снизить долговую нагрузку, поэтому нужно снизить ставку с 56 до 40%. Что происходит с товаром, цена которого становится дешевле - его больше покупают. Какая взаимосвязь между снижением ставки и снижением загруженности? Чем дешевле цена товара, тем больше его будут покупать, - сказал глава компании.

    После, журналист спросил, если всё работает так хорошо, почему было необходимо политическое вмешательство в действия регулятора для снижения ставки? Михаил Ломтадзе отметил, что не имеет никакого отношения к этим вопросам.

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