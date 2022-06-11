11 Июня 2022 01:01

Михаил Кукушкин завершил выступления в парном разряде турнира в Ноттингеме

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Михаил Кукушкин сыграл второй матч на турнире парного разряда, проходящего в Ноттингеме (Великобритания), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Кукушкин в паре с австралийским теннисистом Джоном Миллманом встретился с местным дуэтом Джулиан Кэш — Анри Паттен и потерпел поражение в двух сетах с общим счетом 3:6, 2:6. Встреча продлилась всего 57 минут.

Во время матча казахстанец и австралиец исполнили одну подачу навылет и допустили одну двойную ошибку, выиграли четыре очка и один гейм подряд.

Матч проходил на стадии четвертьфинала травяного турнира.