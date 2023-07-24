Михаил Кукушкин вышел во второй раунд турнира ATP Challenger Tour 50

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Казахстанский теннисист Михаил Кукушкин (223 АТР) вышел во второй раунд турнира ATP Challenger Tour 50, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса РК.



В Астане продолжается «Кубок Президента» - ATP Challenger Tour 50.

На старте Михаил Кукушкин разгромил россиянина Евгения Тюрнева (756 АТР) - 6:2, 6:0. Путевку в 1/4 финала домашнего турнира казахстанцу предстоит оспорить с победителем матча между индусом Дигвиджаем Сингхом и японцем Рента Токуда.

19-летний Арсланбек Айткулов (1345 АТР) в финале квалификации уступил индусу Калианда Пуначе (665 АТР) со счетом 1:6, 3:6. Завершил свое выступление в одиночном разряде и Тимур Мауленов (1631 АТР), который проиграл поляку Филиппу Пеливо (339 АТР) - 6:7 (4:7), 1:6.

Напомним, в Астане проходит традиционный международный турнир Кубок Президента. На летних хардовых кортах Национального теннисного центра Belline Arena в течение двух недель пройдут международные турниры серии ATP Challenger Tour и ITF World Tennis Tour.