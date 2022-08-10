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Михаил Кукушкин вышел во второй круг теннисного турнира в Чикаго
10 Августа 2022 15:41

Михаил Кукушкин вышел во второй круг теннисного турнира в Чикаго

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанский теннисит Михаил Кукушкин преодолел первый круг турнира в Чикаго, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Свой первый матч он провел против Говинда Нанду. Встреча продлилась три сета. Итоговый счет составил 3:6, 6:4, 6:3.

Во втором раунде Кукушкин сыграет с Борном Гойо из Хорватии.


Фото: olympic.kz



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