10 Августа 2022 15:41
Михаил Кукушкин вышел во второй круг теннисного турнира в Чикаго
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанский теннисит Михаил Кукушкин преодолел первый круг турнира в Чикаго, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.
Свой первый матч он провел против Говинда Нанду. Встреча продлилась три сета. Итоговый счет составил 3:6, 6:4, 6:3.
Во втором раунде Кукушкин сыграет с Борном Гойо из Хорватии.
Фото: olympic.kz
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