Михаил Кукушкин вышел во второй круг квалификации Australian Open 2023

10 Января 2023, 16:00

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Вслед за Тимофеем Скатовым в следующий раунд отбора Открытого чемпионата Австралии пробился Михаил Кукушкин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

Казахстанец, занимающий 195-ю строчку в мировом рейтинге, обыграл местного теннисиста Джеймса Дакворта (157 АТР) со счетом 7:5, 6:4.

В следующем раунде завтра Кукушкина ожидает японец Иосуке Ватануки (138 АТР). И завтра же свой второй матч проведет Тимофей Скатов (144 ATP) - против чилийца Николаса Харри (155 АТР).

Фото: sport.kz