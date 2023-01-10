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Михаил Кукушкин вышел во второй круг квалификации Australian Open 2023

10 Января 2023, 16:00
Михаил Кукушкин вышел во второй круг квалификации Australian Open 2023

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Вслед за Тимофеем Скатовым в следующий раунд отбора Открытого чемпионата Австралии пробился Михаил Кукушкин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

Казахстанец, занимающий 195-ю строчку в мировом рейтинге, обыграл местного теннисиста Джеймса Дакворта (157 АТР) со счетом 7:5, 6:4.

В следующем раунде завтра Кукушкина ожидает японец Иосуке Ватануки (138 АТР). И завтра же свой второй матч проведет Тимофей Скатов (144 ATP) - против чилийца Николаса Харри (155 АТР).



Фото: sport.kz


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