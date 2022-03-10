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    11:00, 10 Март 2022 | GMT +6

    Михаил Кукушкин вышел в основную сетку Мастерса в Индиан-Уэллс

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Михаил Кукушкин вышел в основную сетку Мастерса в Индиан-Уэллс. В финале квалификации он обыграл японца Есихиту Нисиоку со счетом 6:2, 7:6 (7:4), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    Матч продлился 2 часа и 8 минут. За это время Михаил сделал один эйс, допустил три двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из 18-и. Это была первая очная встреча оппонентов. В первом круге Кукушкин сразится с американцем Томми Полом.

    Накануне стали известный результаты жеребьёвки основной сетки мужского турнира в Индиан-Уэллсе, который стартует 10 марта. Первая ракетка Казахстана Александр Бублик на старте сыграет с победителем мачта между британцем Энди Марреем и японцем Таро Даниэлем. В парном разряде Андрей Голубев в дуэте с немцем Александром Зверевым в первом круге сыграет против Даниеля Эванса (Великобритания)/Карена Хачанова (Россия).
    В женской одиночной сетке первая ракетка нашей страны Елена Рыбакина начнет свой путь со второго круга. Юлие Путинцевой будет противостоять американка Эшли Крюгер.
    В парном разряде Анна Данилина в дуэте с бразильянкой Беатрис Хаддад Майей в первом матче проэкзаменует немку Лауру Зигмунд и россиянку Веру Звонареву, а Елена Рыбакина в паре с эстонкой Анетт Контавейт сыграет против американок Софи Кенин/Элисон Риске.


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