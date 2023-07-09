Михаил Кукушкин вышел в финал турнира в США

БЛУМФИЛД-ХИЛС. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Михаил Кукушкин (262-е место в рейтинге ATP) вышел в финал «челленджера» в Блумфилд-Хилс (США), МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В полуфинале Кукушкин встретился с американцем Теннисом Сандгреном (240-е место) и уверенно обыграл его в двух сетах — 6:4, 6:1. Соперником казахстанца в финале будет еще один представитель США, Стив Джонсон (219-е место).

Победитель турнира в Блумфилд-Хилс заработает 10 840 долларов, а также получит 75 рейтинговых очков. Ранее по ходу турнира Михаил Кукушкин обыграл Кристиана Харрисона (1104-е место) — 6:2, 6:7, 7:6, Джованни Мпетши Перрикара (218-е место) — 3:6, 6:3, 6:2 и Дениса Кудлу (180-е место) — 6:4, 6:1.





