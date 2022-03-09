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    13:53, 09 Март 2022 | GMT +6

    Михаил Кукушкин вышел в финал квалификации Masters в США

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    ИНДИАН-УЭЛЛС. КАЗИНФОРМ - В Индиан-Уэллсе в эти дни проходит международный теннисный турнир серии Masters. Казахстанец Михаил Кукушкин вышел в финал квалификации турнира. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    В первом круге Кукушкин победил итальянца Андреаса Сеппи со счетом 6:2, 6:4. В финале квалификации Михаил встретится с японцем Йошихито Нишиока.

    На этих же соревнованиях выступал еще один казахстанец — Дмитрий Попко. К сожалению, Дмитрий уступил колумбийцу Даниэлю Галану - 4:6, 5:7.


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