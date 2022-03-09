Михаил Кукушкин вышел в финал квалификации Masters в США

ИНДИАН-УЭЛЛС. КАЗИНФОРМ - В Индиан-Уэллсе в эти дни проходит международный теннисный турнир серии Masters. Казахстанец Михаил Кукушкин вышел в финал квалификации турнира. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

В первом круге Кукушкин победил итальянца Андреаса Сеппи со счетом 6:2, 6:4. В финале квалификации Михаил встретится с японцем Йошихито Нишиока.

На этих же соревнованиях выступал еще один казахстанец — Дмитрий Попко. К сожалению, Дмитрий уступил колумбийцу Даниэлю Галану - 4:6, 5:7.

