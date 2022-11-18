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Михаил Кукушкин вышел в четвертьфинал «Челленджера» в Финляндии

18 Ноября 2022, 04:34
Михаил Кукушкин вышел в четвертьфинал «Челленджера» в Финляндии
18 Ноября 2022, 04:34

Михаил Кукушкин вышел в четвертьфинал «Челленджера» в Финляндии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Казахстанец Михаил Кукушкин, занимающий в мировом рейтинге 239-ю строчку, во втором круге турнира в Хельсинки обыграл Евгения Карловского (298 АТР) со счетом 6:2, 4:2, передает МИА «Казинформ» со сылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

Во втором сете россиянин отказался от продолжения борьбы, сославшись на травму. Соперник Михаила по четвертьфиналу определится позже в матче между немцем Янником Ханфманом и британцем Райаном Пенистоном.

Другой казахстанец Бейбит Жукаев во втором раунде «Челленджера» в японском Кобе в борьбе уступил 84-й ракетке мира из Австралии Кристоферу О’Коннеллу – 2:6, 7:6 (7:5), 2:6.

Ранее сообщалось, что Михаил Кукушкин успешно стартовал на турнире в Хельсинки.


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