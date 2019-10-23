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Михаил Кукушкин вышел в 1/8 финала теннисного турнира ATP

23 Октября 2019 22:51
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Михаил Кукушкин вышел в 1/8 финала теннисного турнира ATP

ВЕНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Михаил Кукушкин смог выйти в следующий круг теннисного турнира ATP в Вене, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

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Это стало возможным благодаря победе над спортсменом из Хорватии Борной Чоричем. Матч продлился два сета. Каждый из них завершился со счетом 6:4 в пользу Кукушкина. В 1/8 финала он сыграет с испанцем Пабло Каррено-Бустой.

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Ключевые слова: Спорт,
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