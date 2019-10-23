Новости
Михаил Кукушкин вышел в 1/8 финала теннисного турнира ATP
23 Октября 2019 22:51
Поделиться:
ВЕНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Михаил Кукушкин смог выйти в следующий круг теннисного турнира ATP в Вене, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
Новости по темеКазахстанка Елена Рыбакина впервые в карьере ворвалась в ТОП-40 мирового рейтинга Казахстанка выиграла теннисный турнир Oracle Pro Series в США Казахстанская теннисистка Рыбакина не смогла пройти в финал соревнований в Люксембурге
Это стало возможным благодаря победе над спортсменом из Хорватии Борной Чоричем. Матч продлился два сета. Каждый из них завершился со счетом 6:4 в пользу Кукушкина. В 1/8 финала он сыграет с испанцем Пабло Каррено-Бустой.
Ключевые слова: Спорт,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
Читайте также
- Кто из борцов представит Казахстан на ЧМ-2019 (U23) в Будапеште
- Таеквондист Руслан Жапаров стал победителем Всемирных военных игр
- Гульнур Ыбрай стала третьей на ЧА по тяжелой атлетике
- Динара Садуакасова установила новый рекорд в казахстанских шахматах
- «Астана» vs «Manchester United» - какой счет будет в игре?
- Стал известен соперник Жанибека Алимханулы на защиту титула WBC
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
954-047
Редактор
Гук Влада
954-047