Михаил Кукушкин вышел в 1/8 финала теннисного турнира ATP

ВЕНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Михаил Кукушкин смог выйти в следующий круг теннисного турнира ATP в Вене, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Это стало возможным благодаря победе над спортсменом из Хорватии Борной Чоричем. Матч продлился два сета. Каждый из них завершился со счетом 6:4 в пользу Кукушкина. В 1/8 финала он сыграет с испанцем Пабло Каррено-Бустой.