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Михаил Кукушкин вылетел с турнира в Китае

10 Октября 2018 17:34 66
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Михаил Кукушкин вылетел с турнира в Китае

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Михаил Кукушкин во втором круге турнира в Шанхае (Китай) в двух партиях уступил седьмому сеянному соревнований Кевину Андерсону из ЮАР - 3:6, 2:6, сообщает СИА «SPORTINFORM».

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Продолжительность матча составила 1 час 3 минуты. Кукушкин лишь раз подал на вылет, тогда как Андерсон совершил 14 эйсов. Отметим, что казахстанец попал в основную сетку через квалификацию. За выход в четвертьфинал Андерсон поспорит с греком Стефаносом Циципасом (10).

Турнир с призовым фондом $ 7 086 700 завершится 14 октября. В прошлогоднем финале швейцарец Роджер Федерер обыграл испанца Рафаэля Надаля - 6:4, 6:3.

 

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Ключевые слова: Спорт,
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