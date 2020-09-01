+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 23 °С
Алматы: 23 °С
USD 412.55 EUR 468.66
RUB 5.79 CNY 58.80
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Михаил Кукушкин уверенно вышел во второй круг US Open

1 Сентября 2020 10:25
Поделиться:
Михаил Кукушкин уверенно вышел во второй круг US Open

ОГАЙО. КАЗИНФОРМ - 90-я ракетка мира, казахстанский теннисист Михаил Кукушкин, на старте Открытого первенства США оказался сильнее венгра Аттилы Балаша, занимающего 78-е место мирового рейтинга, — 6/4, 7/5, 6/4ю, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Новости по теме
Путинцева с крупным счетом выиграла свой первый матч Открытого чемпионата США
Первая ракетка Казахстана разгромила украинку на старте US Open Актауский спортсмен стал четырехкратным чемпионом мира по стритлифтингу С кем и когда сыграют «Астана», «Кайрат» и «Кайсар» во втором раунде отбора Лиги Европы

За 2 часа 15 минут матча Михаил сделал три эйса и пять брейков, ошибившись при подаче один раз. Тогда как Аттила четыре раза подал навылет и реализовал два брейк-пойнта, допустив девять двойных ошибок. Счёт личных встреч оппонентов стал 1:0 в пользу казахстанца.

Во втором раунде US Open Кукушкин сыграет с чилийцем Кристианом Гарином или с американцем Улиссом Бланчем.


Подписывайтесь на наш канал:

#Спорт  
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив