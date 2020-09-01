Михаил Кукушкин уверенно вышел во второй круг US Open

ОГАЙО. КАЗИНФОРМ - 90-я ракетка мира, казахстанский теннисист Михаил Кукушкин, на старте Открытого первенства США оказался сильнее венгра Аттилы Балаша, занимающего 78-е место мирового рейтинга, — 6/4, 7/5, 6/4ю, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

За 2 часа 15 минут матча Михаил сделал три эйса и пять брейков, ошибившись при подаче один раз. Тогда как Аттила четыре раза подал навылет и реализовал два брейк-пойнта, допустив девять двойных ошибок. Счёт личных встреч оппонентов стал 1:0 в пользу казахстанца.

Во втором раунде US Open Кукушкин сыграет с чилийцем Кристианом Гарином или с американцем Улиссом Бланчем.