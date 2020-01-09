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Михаил Кукушкин уступил во втором матче турнира в Дохе

9 Января 2020 15:10
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Михаил Кукушкин уступил во втором матче турнира в Дохе

ДОХА. КАЗИНФОРМ - В Дохе (Катар) продолжается мужской профессиональный теннисный турнир серии ATP, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

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Выступающий в рамках турнира казахстанский теннисист Михаил Кукушкин уступил во втором матче турнира. Казахстанец провел поединок против российского теннисиста Андрея Рублева. Встреча закончилась со счетом 4:6, 2:6 в пользу Рублева.

Напомним, что открытый чемпионат Катара по теннису среди мужчин с 2009 года относится к серии ATP 250 с призовым фондом около 1,4 млн долларов.


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Ключевые слова: Спорт,
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