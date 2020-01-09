Михаил Кукушкин уступил во втором матче турнира в Дохе

ДОХА. КАЗИНФОРМ - В Дохе (Катар) продолжается мужской профессиональный теннисный турнир серии ATP, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Выступающий в рамках турнира казахстанский теннисист Михаил Кукушкин уступил во втором матче турнира. Казахстанец провел поединок против российского теннисиста Андрея Рублева. Встреча закончилась со счетом 4:6, 2:6 в пользу Рублева.

Напомним, что открытый чемпионат Катара по теннису среди мужчин с 2009 года относится к серии ATP 250 с призовым фондом около 1,4 млн долларов.