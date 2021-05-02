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    11:30, 02 Май 2021 | GMT +6

    Михаил Кукушкин уступил в квалификации теннисного турнира в Мадриде

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    МАДРИД. КАЗИНФОРМ - В Мадриде (Испания) стартовал международный теннисный турнир серии АТР 1000 Madrid Open. Казахстанский теннисист Михаил Кукушкин потерпел поражение в квалификационном раунде турнира, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    В полуфинале квалификации Кукушкин уступил в двух сетах испанцу Пабло Андухару. Встреча закончилась со счетом 3:6, 4:6. Продолжительность встречи составила 1 час и 28 минут. За это время Михаил сделал один эйс, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-поинт из трех.



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