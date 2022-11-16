Михаил Кукушкин успешно стартовал на турнире в Хельсинки
16 Ноября 2022, 12:26
16 Ноября 2022, 12:26
Михаил Кукушкин успешно стартовал на турнире в Хельсинки
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Михаил Кукушкин прошел во второй круг турнира серии «Челленджер» в Хельсинки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.
В стартовом матче казахстанец в двух сетах одержал победу над представителем Италии Стефано Травалья 6:2, 6:4.
Во втором раунде Михаилу предстоит сразиться с Евгением Карловским из России.
Фото: ktf.kz
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