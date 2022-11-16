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Михаил Кукушкин успешно стартовал на турнире в Хельсинки

16 Ноября 2022, 12:26
Михаил Кукушкин успешно стартовал на турнире в Хельсинки
16 Ноября 2022, 12:26

Михаил Кукушкин успешно стартовал на турнире в Хельсинки

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Михаил Кукушкин прошел во второй круг турнира серии «Челленджер» в Хельсинки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

В стартовом матче казахстанец в двух сетах одержал победу над представителем Италии Стефано Травалья 6:2, 6:4.

Во втором раунде Михаилу предстоит сразиться с Евгением Карловским из России.


Фото: ktf.kz

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