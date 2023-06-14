21:27, 13 Июнь 2023 | GMT +6
Михаил Кукушкин снялся с теннисного турнира в Пуэрто-Рико
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Михаил Кукушкин (252-е место в рейтинге ATP) снялся с «челленджера» в Пальмас дель Мар (Пуэрто-Рико), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.
В первом круге турнира Михаил Кукушкин должен был встретиться с австралийцем Тристаном Скулкейтом (330-е место), но по каким-то причинам решил отказаться от участия в турнире. Вместо казахстанца Тристану Скулкейту предстоит сыграть с бразильцем Густаво Хейде (423-е место).
Призовой фонд турнира в Пальмас дель Мар составляет 80 000 долларов.
На прошлой неделе Михаил Кукушкин дошел до финала «челленджера» в Тайлере (США), где в драматичном противостоянии проиграл американцу Николасу Морено де Альборану (142-е место) — 7:6, 6:7, 4:6.