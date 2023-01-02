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Михаил Кукушкин с поражения начал 2023 год

2 Января 2023, 00:59
Михаил Кукушкин с поражения начал 2023 год

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Михаил Кукушкин (188-е место в рейтинге ATP) неудачно начал выступление в новом году, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Он принял участие в турнире в Канберре (Австралия), однако проиграл уже в первом раунде квалификации: в трех сетах он уступил австралийцу Тристану Скулкейту (367-е место в рейтинге ATP).

Последний турнир в прошлом году Михаил Кукушкин провел в Андрии (Италия). Там он дошел до финала, где проиграл швейцарскому теннисисту Леандро Риеди (157-е место) — 6:7, 3:6. По ходу турнира Кукушкин победил чеха Давида Поляка (442-е место) — 6:4, 6:4, бельгийца Майкла Гирца (264-е место) — 6:1, 6:3, австрийца Юрия Родионова (122-е место) — 6:0, 7:5 и венгра Мартона Фучовича (98-е место) — 6:4, 6:4.


Фото: sports.kz.

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