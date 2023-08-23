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    01:37, 23 Август 2023 | GMT +6

    Михаил Кукушкин с победы стартовал на US Open-2023

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    Фото: Sports.kz
    НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ - Теннисист из Казахстана Михаил Кукушкин провел дебютный матч квалификации на Открытом чемпионате США одиночного разряда в Нью-Йорке, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Казахстанец встретился с итальянским теннисистом Маттиа Белуччи и одержал победу в двух сетах с общим счетом 6:4, 7:6. Игра продлилась один час и 55 минут.

    Данный матч проходил на стадии четвертьфинала квалификации.

    Кукушкин занимает 243-ю позицию мирового рейтинга АТР (Ассоциация теннисистов-профессионалов) в одиночном разряде, а Белуччи располагается на 184-й строчке рейтинга. Михаил также является третьим лучшим теннисистом Казахстана в одиночном разряде.


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