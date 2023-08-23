Михаил Кукушкин с победы стартовал на US Open-2023

НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ - Теннисист из Казахстана Михаил Кукушкин провел дебютный матч квалификации на Открытом чемпионате США одиночного разряда в Нью-Йорке, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Казахстанец встретился с итальянским теннисистом Маттиа Белуччи и одержал победу в двух сетах с общим счетом 6:4, 7:6. Игра продлилась один час и 55 минут.

Данный матч проходил на стадии четвертьфинала квалификации.

Кукушкин занимает 243-ю позицию мирового рейтинга АТР (Ассоциация теннисистов-профессионалов) в одиночном разряде, а Белуччи располагается на 184-й строчке рейтинга. Михаил также является третьим лучшим теннисистом Казахстана в одиночном разряде.