08:39, 06 Сентябрь 2023 | GMT +6
Михаил Кукушкин с победы стартовал на турнире в Севилье
СЕВИЛЬЯ. КАЗИНФОРМ - Теннисист из Казахстана Михаил Кукушкин провел дебютный матч на турнире серии «Челленджер» одиночного разряда в испанской Севилье, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
Казахстанец встретился с местным теннисистом Диего Аугусто Баррето Санчесом и одержал победу в двух сетах с общим счетом 6:4, 6:4. Игра продлилась два часа и две минуты.
Встреча проходила на стадии 1/16 финала турнира.
Кукушкин занимает 242-ю позицию мирового рейтинга АТР (Ассоциация теннисистов-профессионалов) в одиночном разряде, а Санчес идет на 741-й строчке рейтинга. Михаил также является третьим лучшим теннисистом Казахстана в одиночном разряде.