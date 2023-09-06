Михаил Кукушкин с победы стартовал на турнире в Севилье

СЕВИЛЬЯ. КАЗИНФОРМ - Теннисист из Казахстана Михаил Кукушкин провел дебютный матч на турнире серии «Челленджер» одиночного разряда в испанской Севилье, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Казахстанец встретился с местным теннисистом Диего Аугусто Баррето Санчесом и одержал победу в двух сетах с общим счетом 6:4, 6:4. Игра продлилась два часа и две минуты.

Встреча проходила на стадии 1/16 финала турнира.

Кукушкин занимает 242-ю позицию мирового рейтинга АТР (Ассоциация теннисистов-профессионалов) в одиночном разряде, а Санчес идет на 741-й строчке рейтинга. Михаил также является третьим лучшим теннисистом Казахстана в одиночном разряде.