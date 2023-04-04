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    20:54, 03 Апрель 2023 | GMT +6

    Михаил Кукушкин с победы стартовал на турнире в Испании

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    Фото: ktf.kz
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Михаил Кукушкин сыграл в матче первого круга на грунтовом турнире одиночного разряда в Мурсии (Испания), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Казахстанец провел встречу с французским теннисистом Габриэлем Дебру и одержал победу в двух сетах с общим счетом 6:2, 6:3. Игра продлилась один час и 36 минут.

    На данный момент теннисист из Казахстана занимает 319-ю позицию мирового рейтинга АТР (Ассоциация теннисистов-профессионалов) в одиночном разряде. Дебру же находится на 508-й строчке рейтинга АТР.

    Матч проходил на стадии 1/16 финала испанского турнира.


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