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    20:23, 23 Январь 2021 | GMT +6

    Михаил Кукушкин рассказал о готовности к чемпионату Australian Open

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанский теннисист Михаил Кукушкин рассказал о готовности к чемпионату Australian Open, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

    По словам Михаила Кукушкина, он недавно совместно с другими спортсменами из Национальной сборной провёл учебно-тренировочные сборы в Дубае.

    «Много работал над физической подготовкой. Хочется хорошо начать сезон и успешно отыграть в этом году. Для того чтобы лучше подготовиться к открытому чемпионату Австралии, решил пропустить турнир в Анталье», - рассказал спортсмен.

    На данный момент казахстанский теннисист находится в хорошей форме.

    «Форму я набрал хорошую, физически чувствую себя отлично, очень много работал, но, конечно, после карантина играть будет не просто. Нынешний Australian Open для большинства игроков, скорее всего, пройдёт с большим количеством сюрпризов и травм. Так что, для меня задача номер один после карантина - восстановить здоровье и не получить травму», - поделился Михаил Кукушкин.

    Ранее сообщалось о том, что Михаил Кукушкин примет участие в турнире АТР Melbourne 2. Также в заявочный лист на участие попали Стэн Вавринка, Григор Димитров, Феликс Оже, Борна Чорич и Каспер Рууд.

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