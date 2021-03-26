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    00:50, 26 Март 2021 | GMT +6

    Михаил Кукушкин прошёл во второй круг турнира в Майами

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанец Михаил Кукушкин на старте турнира Miami Open (США) оказался сильнее британца Джека Дрейпера, занимающего 316-е место рейтинга АТР, передает МИА «Казинформ».

    Как сообщили в Федерации тенниса Казахстана, с оперник нашего теннисиста отказался от продолжения борьбы после первого сета. Первая партия осталась за Кукушкиным - 7:5. Во втором сете Дрейпер из-за травмы отказался от продолжения игры. За 1 час и 21 минуту игрового времени Михаил реализовал два брейк-пойнта из шести. Во втором раунде соревнований Кукушкину будет противостоять россиянин Аслан Карацев.

    Еще один казахстанец Александр Бублик в дуэте с французом Адрианом Маннарино проиграл в первом круге парного разряда турнира в Майами американцам Тэйлору Фритцу и Джону Изнеру - 5:7, 3:6.


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