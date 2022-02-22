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Михаил Кукушкин прошел во второй круг теннисного турнира во Франции

22 Февраля 2022 20:42
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Михаил Кукушкин прошел во второй круг теннисного турнира во Франции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанский теннисист Михаил Кукушкин преодолел стартовый круг турнира во Франции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

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В первом раунде ему противостоял чешский теннисист Иржи Лехечка. Кукушкин не испытал особых проблем, выиграв в двух сетах - 6:0, 6:2.

Во втором круге он сыграет с французом Мануэлем Гинаром.


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#Спорт   #Франция   #Теннис  
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