Михаил Кукушкин прошел во второй круг теннисного турнира во Франции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанский теннисист Михаил Кукушкин преодолел стартовый круг турнира во Франции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

В первом раунде ему противостоял чешский теннисист Иржи Лехечка. Кукушкин не испытал особых проблем, выиграв в двух сетах - 6:0, 6:2.

Во втором круге он сыграет с французом Мануэлем Гинаром.