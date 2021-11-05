Михаил Кукушкин проиграл во втором круге парного разряда «Челленджера» в Бергамо

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанский теннисист Михаил Кукушкин провел матч в рамках 1/4 финала парного разряда турнира серии «Челленджер» в Бергамо (Италия), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Спортсмен сыграл в паре с представителем России Евгением Донским против представителя Великобритании Ллойда Гласспула и финна Харри Хелиоваары. По итогам двух сетов Кукушкин проиграл со счетом 6:7, 4:6. Матч прошел на твердом покрытии и продлился один час 26 минут. За это время казахстанский теннисист выиграл 10 геймов из 22-х, не совершив ни одной подачи навылет, при двух двойных ошибках, и реализовав три брейк-поинта.

После своего поражения Кукушкин завершил свои выступления в парном разряде «Челленджера» в Бергамо.