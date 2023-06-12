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    08:12, 12 Июнь 2023 | GMT +6

    Михаил Кукушкин проиграл американцу в финале турнира в США

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    Фото: olympic.kz
    ТАЙЛЕР. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Михаил Кукушкин (296-е место в рейтинге ATP) проиграл американцу Николасу Морено де Альборану (187-е место) в финале «челленджера» в Тайлере (США). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Финальный матч получился драматичным: в первом сете на тай-брейке выиграл Кукушкин — 7:6 (10:8), во втором теннисисты также добрались до тай-брейка — на этот раз уверенно победил Морено де Альборан — 7:6 (7:0). В решающей, третьей партии, победу одержал американец — 6:4. В итоге он и стал обладателем титула.

    Михаил Кукушкин по ходу турнира в Тайлере победил своего соотечественника Дениса Евсеева (310-е место) — 7:6, 6:2, австралийца Марка Полманса (194-е место) — 2:6, 6:4, 6:2, японца Юту Симидзу (256-е место) — 4:6, 6:3, 6:4 и канадца Алексиса Галарно (259-е место) — 6:4, 4:6, 6:4.


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