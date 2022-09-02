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    03:00, 02 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Михаил Кукушкин пробился в третий круг турнира в Мальорке

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Михаил Кукушкин провел матч второго турнира одиночного разряда в испанской Мальорке, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Кукушкин сыграл с бразильским теннисистом Матеусом Пучинелли де Алмейдой, который является 219-й ракеткой мира, и одержал победу в двух сетах с общим счетом 6:2, 6:4. Встреча продлилась один час и 29 минут.

    Во время матча Михаил исполнил две подачи навылет и не допустил ни одной двойной ошибки, выиграл шесть очков и пять геймов подряд.

    Матч проходил на стадии 1/8 финала испанского турнира. В следующей встрече Кукушкин сыграет с болгарином Александром Лазаровым.


    Фото: sports.kz


    Теги:
    Спорт Теннис
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