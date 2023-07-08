Михаил Кукушкин  пробился в полуфинал турнира в США

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Теннисист из Казахстана Михаил Кукушкин провел четвертьфинальный матч на хардовом турнире серии «Челленджер» одиночного разряда в Блумфилд-Хиллс (США), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Казахстанец встретился с американским теннисистом Денисом Кудла и одержал победу в двух сетах с общим счетом 6:4, 6:1. Игра продлилась один час и 18 минут.

Кукушкин занимает 262-ю позицию мирового рейтинга АТР (Ассоциация теннисистов-профессионалов) в одиночном разряде, а Кудла располагается на 180-й строчке рейтинга.

В полуфинале турнира казахстанский теннисист сыграет с другим американцем Теннисом Сандгреном.