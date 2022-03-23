Михаил Кукушкин пробился в основную сетку Miami Open

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Опытный казахстанец в финале квалификации Мастерса в двух сетах обыграл 18-ти летнего Шинтаро Мочизуки из Японии 7:6 (8:6), 6:2, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ФТК.

Встреча продолжалась 1 час и 52 минуты. Михаил по одному разу сделал эйс, двойную ошибку и брейк. Это была первая очная встреча соперников.

В первом круге турнира Miami Open Михаилу Кукушкину (159-й номер рейтинга АТР) предстоит встретиться с 42-й ракеткой мира из Нидерландов Ботиком Ван де Зандшульпом. Наш теннисист ранее уже обыгрывал Ботика - в 2019 году на финальном этапе групповой стадии Кубка Дэвиса - 6:2, 6:2.

К сожалению, в основную сетку престижного соревнования не смог пробиться Дмитрий Попко: он уступил американцу Джеффри Джон Вольфу - 4:6, 4:6.

Ранее сообщалось, что теннисисты Кукушкин и Попко вышли в финал квалификации Мастерса.