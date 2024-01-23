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    23:00, 22 Январь 2024 | GMT +6

    Михаил Кукушкин пробился в финал квалификации турнира в Бельгии

    Михаил Кукушкин
    Фото: sports.kz

    Казахстанский теннисист Михаил Кукушкин провел полуфинальный матч квалификации на турнире серии «Челленджер» одиночного разряда в бельгийской коммуне Оттиньи-Лувен-ла-Нёв, передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

    Казахстанец сыграл против хорватского теннисиста Нино Сердарусица и одержал победу в двух сетах с общим счетом 6:3, 7:5. Игра продлилась один час и 28 минут.

    За время встречи Михаил не исполнил ни одну подачу навылет и не совершил ни одной двойной ошибки.

    Казахстанец занимает 262-ю позицию мирового рейтинга АТР (Ассоциация теннисистов-профессионалов) в одиночном разряде, а Сердарусиц располагается на 320-й строчке.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Теннис
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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