Михаил Кукушкин пробился в финал квалификации турнира в Бельгии

Казахстанский теннисист Михаил Кукушкин провел полуфинальный матч квалификации на турнире серии «Челленджер» одиночного разряда в бельгийской коммуне Оттиньи-Лувен-ла-Нёв, передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

Казахстанец сыграл против хорватского теннисиста Нино Сердарусица и одержал победу в двух сетах с общим счетом 6:3, 7:5. Игра продлилась один час и 28 минут.

За время встречи Михаил не исполнил ни одну подачу навылет и не совершил ни одной двойной ошибки.

Казахстанец занимает 262-ю позицию мирового рейтинга АТР (Ассоциация теннисистов-профессионалов) в одиночном разряде, а Сердарусиц располагается на 320-й строчке.