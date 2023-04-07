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Михаил Кукушкин пробился в четвертьфинал «Челленджера» в Испании

Жанара Мухамедиярова
7 Апреля 2023, 15:34
Михаил Кукушкин пробился в четвертьфинал «Челленджера» в Испании Фото: ktf.kz

МУРСИЯ. КАЗИНФОРМ - Михаил Кукушкин (319 АТР) во втором круге турнира Murcia Challenger 75 обыграл испанца Альваро Лопеса Сан Мартина (316 АТР), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

В первом сете Михаил разгромил оппонента - 6:1, во второй партии при счете 6:6 испанец получил травму и отказался от продолжения матча. За выход в полуфинал соревнования казахстанцу предстоит сыграть с итальянцем Маттео Арнальди.

Юлия Путинцева (47 WTA) уступила со счетом 1:6, 3:6 россиянке Екатерине Александровой (17 WTA) во втором круге турнира WTA 500 в Чарльстоне.
Здесь же в Чарльстоне Анна Данилина в дуэте с испанкой Кристиной Бучей в первом круге на чемпионском тай-брейке проиграла американкам Даниэль Коллинс и Дезире Кравчик – 1:6, 6:4, 8:10.


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