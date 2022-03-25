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Михаил Кукушкин победил первую ракетку Нидерландов

Редактор:  
Анаргуль Хамитова
25 Марта 2022, 09:34
Михаил Кукушкин победил первую ракетку Нидерландов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанец пробился во второй круг турнира категории ATP 1000 Miami Open, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ФТК.

В стартовом матче Михаил в двух сетах обыграл 42-ю ракетку мира нидерландца Ботика ван де Зандшульпа – 6:4, 6:4.

По ходу поединка, продолжавшегося 1 час и 51 минуту, Кукушкин сделал три брейка из 12-и и допустил одну двойную ошибку. Наш теннисист ушёл в отрыв и в личных встречах с Ботиком - 2:0.

Во втором раунде турнира казахстанец 26 марта сыграет с победителем недавнего Мастерса в Индиан-Уэллсе американецем Тэйлором Фрицем.

В парном разряде этого же соревнования Александр Бублик в дуэте с Андреем Голубевым на старте уступили Фелисиано Лопесу (Испания)/Стефаносу Циципасу (Греция) - 6:7(2:7), 4:6.


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