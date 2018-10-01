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Михаил Кукушкин отыграл 10 строк в рейтинге ATP
15 Октября 2018 11:52 91
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АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Вышел обновленный рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), сообщает Sports.kz.
Новости по темеУниверсальный теннисный центр открыли в Петропавловске Михаил Кукушкин вылетел с турнира в Китае
Звание первой ракетки мира сохранил испанец Рафаэль Надаль, на второе место поднялся серб Новак Джокович, сместивший на третью строчку представителя Швейцарии Роджера Федерера.
Единственный казахстанский теннисист первой сотни рейтинга Михаил Кукушкин поднялся на 10 позиций и теперь занимает 73-е место.
Ключевые слова: Спорт,
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