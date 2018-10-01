Михаил Кукушкин отыграл 10 строк в рейтинге ATP

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Вышел обновленный рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), сообщает Sports.kz.

Звание первой ракетки мира сохранил испанец Рафаэль Надаль, на второе место поднялся серб Новак Джокович, сместивший на третью строчку представителя Швейцарии Роджера Федерера.

Единственный казахстанский теннисист первой сотни рейтинга Михаил Кукушкин поднялся на 10 позиций и теперь занимает 73-е место.