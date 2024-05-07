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    20:44, 06 Май 2024 | GMT +6

    Михаил Кукушкин оформил впечатляющий камбэк на турнире в Риме

    Михаил Кукушкин
    Фото: Sports.kz

    Теннисист из Казахстана Михаил Кукушкин (134-я ракетка мира) сыграл полуфинальный матч квалификации на грунтовом турнире серии Masters одиночного разряда в итальянском Риме, передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

    Михаил провел встречу с чилийским теннисистом, Кристианом Гарином (100-й номер АТР), и одержал победу в трех сетах с общим счетом 5:7, 7:6, 7:6. Матч продлился три часа и 15 минут.

    За время игры Кукушкин исполнил одну подачу навылет и не совершил ни одной двойной ошибки.

    На прошедшем недавно турнире в испанском Тенерифе казахстанский теннисист стал победителем, в финале обыграв итальянского спортсмена Маттео Гиганте.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Теннис
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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