Михаил Кукушкин оформил впечатляющий камбэк на турнире в Риме

Теннисист из Казахстана Михаил Кукушкин (134-я ракетка мира) сыграл полуфинальный матч квалификации на грунтовом турнире серии Masters одиночного разряда в итальянском Риме, передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

Михаил провел встречу с чилийским теннисистом, Кристианом Гарином (100-й номер АТР), и одержал победу в трех сетах с общим счетом 5:7, 7:6, 7:6. Матч продлился три часа и 15 минут.

За время игры Кукушкин исполнил одну подачу навылет и не совершил ни одной двойной ошибки.

На прошедшем недавно турнире в испанском Тенерифе казахстанский теннисист стал победителем, в финале обыграв итальянского спортсмена Маттео Гиганте.