Михаил Кукушкин  неудачно стартовал на турнире в Сен-Тропе

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Михаил Кукушкин дебютировал на турнире одиночного разряда во французском Сен-Тропе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Кукушкин сыграл с австрийским теннисистом Юрием Родионовым, который является 140-й ракеткой мира, и потерпел поражение в двух сетах со счетом 3:6, 5:7. Встреча продлилась один час и 29 минут.

Во время матча Михаил исполнил две подачи навылет и допустил две двойные ошибки, выиграл пять очков и три гейма подряд.

Матч проходил на стадии 1/16 финала французского турнира.

Казахстанский теннисист на данный момент располагается на 225-й строчке рейтинга ATP.



Фото: Sports.kz.