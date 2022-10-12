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    23:23, 11 Октябрь 2022 | GMT +6

    Михаил Кукушкин  неудачно стартовал на турнире в Сен-Тропе

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Михаил Кукушкин дебютировал на турнире одиночного разряда во французском Сен-Тропе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Кукушкин сыграл с австрийским теннисистом Юрием Родионовым, который является 140-й ракеткой мира, и потерпел поражение в двух сетах со счетом 3:6, 5:7. Встреча продлилась один час и 29 минут.

    Во время матча Михаил исполнил две подачи навылет и допустил две двойные ошибки, выиграл пять очков и три гейма подряд.

    Матч проходил на стадии 1/16 финала французского турнира.

    Казахстанский теннисист на данный момент располагается на 225-й строчке рейтинга ATP.


    Фото: Sports.kz.


    Теги:
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