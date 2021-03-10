НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанский теннисист Михаил Кукушкин не сумел выйти во второй круг турнира в Марселе, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

В ФТК сообщили, что Михаил Кукушкин не сумел преодолеть барьер первого круга на турнире в Марселе, уступив французу Артуру Риндеркнеху – 6:1, 3:6, 2:6. Матч продолжался 1 час и 25 минут. На счету Кукушкина один эйс и два реализованных брейк-пойнта из трех, двойных ошибок у него не было.

Ранее сообщалось, что на зимнем чемпионате Казахстана определились все пары четвертьфиналистов в мужском и женском одиночных разрядах.



