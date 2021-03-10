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    13:45, 10 Март 2021 | GMT +6

    Михаил Кукушкин не сумел выйти во второй круг турнира в Марселе

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанский теннисист Михаил Кукушкин не сумел выйти во второй круг турнира в Марселе, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

    В ФТК сообщили, что Михаил Кукушкин не сумел преодолеть барьер первого круга на турнире в Марселе, уступив французу Артуру Риндеркнеху – 6:1, 3:6, 2:6. Матч продолжался 1 час и 25 минут. На счету Кукушкина один эйс и два реализованных брейк-пойнта из трех, двойных ошибок у него не было.

    Ранее сообщалось, что на зимнем чемпионате Казахстана определились все пары четвертьфиналистов в мужском и женском одиночных разрядах.



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