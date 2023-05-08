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Михаил Кукушкин  не смог выйти во второй круг турнира в Италии

Редактор:  
Ринат Дусумов
8 Мая 2023, 23:45
Михаил Кукушкин  не смог выйти во второй круг турнира в Италии Фото: olympic.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Михаил Кукушкин сыграл в матче первого круга на грунтовом турнире серии «Челленджер» одиночного разряда в Франкавилла-аль-Маре (Италия), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Казахстанец провел встречу с итальянским теннисистом Лоренцо Джустино и потерпел поражение в двух сетах с общим счетом 5:7, 1:6. Игра продлилась один час и 40 минут.

На данный момент теннисист из Казахстана занимает 293-ю позицию мирового рейтинга АТР (Ассоциация теннисистов-профессионалов) в одиночном разряде. Джустино же располагается на 267-й строчке рейтинга АТР.

Матч проходил на стадии 1/16 финала итальянского турнира.


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