Михаил Кукушкин не смог выйти в полуфинал турнира в Мурсии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Михаил Кукушкин сыграл в матче третьего круга на грунтовом турнире одиночного разряда в Мурсии (Испания), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Казахстанец провел встречу с итальянским теннисистом Маттео Арнальди и потерпел поражение в двух сетах с общим счетом 4:6, 1:6. Игра продлилась один час и 12 минут.

На данный момент теннисист из Казахстана занимает 319-ю позицию мирового рейтинга АТР (Ассоциация теннисистов-профессионалов) в одиночном разряде. Арнальди же располагается на 116-й строчке рейтинга АТР.

Матч проходил на стадии четвертьфинала испанского турнира.