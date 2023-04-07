Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Спорт

Михаил Кукушкин не смог выйти в полуфинал турнира в Мурсии

Ринат Дусумов
7 Апреля 2023, 20:15
Михаил Кукушкин не смог выйти в полуфинал турнира в Мурсии Фото: sports.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Михаил Кукушкин сыграл в матче третьего круга на грунтовом турнире одиночного разряда в Мурсии (Испания), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Казахстанец провел встречу с итальянским теннисистом Маттео Арнальди и потерпел поражение в двух сетах с общим счетом 4:6, 1:6. Игра продлилась один час и 12 минут.

На данный момент теннисист из Казахстана занимает 319-ю позицию мирового рейтинга АТР (Ассоциация теннисистов-профессионалов) в одиночном разряде. Арнальди же располагается на 116-й строчке рейтинга АТР.

Матч проходил на стадии четвертьфинала испанского турнира.


Спорт   Теннис  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Как в фильме-апокалипсисе: гидроузел обледенел в СКО
Как в фильме-апокалипсисе: гидроузел обледенел в СКО
О шторме предупредили жителей Астаны и еще 13 регионов
О шторме предупредили жителей Астаны и еще 13 регионов
Движение авто ограничили на дорогах 8 областей
Движение авто ограничили на дорогах 8 областей
Пассажир погиб в ДТП в Карагандинской области
Пассажир погиб в ДТП в Карагандинской области
На реках трех регинов возможно повышение уровня воды
На реках трех регинов возможно повышение уровня воды
Абильхан Аманкул быстрым нокаутом выиграл третий бой в профи
Абильхан Аманкул быстрым нокаутом выиграл третий бой в профи
Выращивание сорго осваивают актюбинские аграрии
Выращивание сорго осваивают актюбинские аграрии
Похолодание и снег ожидаются в Атырауской области
Похолодание и снег ожидаются в Атырауской области
Новые лаборатории открыли в карагандинском университете
Новые лаборатории открыли в карагандинском университете