Михаил Кукушкин не смог выйти в четвертый раунд US Open

ОГАЙО. КАЗИНФОРМ - 90-я ракетка мира казахстанский теннисист Михаил Кукушкин в третьем раунде Открытого первенства США потерпел поражение от австралийца Джордана Томпсона, занимающего 63-е место мирового рейтинга, — 5:7, 4:6, 1:6, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

За матч Михаил сделал два эйса и два брейка, дважды ошибившись при подаче. Тогда как Джордан 10 раз подал навылет и реализовал шесть брейк-пойнтов, допустив две двойные ошибки. Счёт личных встреч оппонентов стал равным — 1:1.

В четвёртом раунде US Open Томпсон сыграет или с греком Стефаносом Циципасом, или с хорватом Борной Чоричем.