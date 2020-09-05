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Михаил Кукушкин не смог выйти в четвертый раунд US Open
5 Сентября 2020 10:09
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ОГАЙО. КАЗИНФОРМ - 90-я ракетка мира казахстанский теннисист Михаил Кукушкин в третьем раунде Открытого первенства США потерпел поражение от австралийца Джордана Томпсона, занимающего 63-е место мирового рейтинга, — 5:7, 4:6, 1:6, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
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За матч Михаил сделал два эйса и два брейка, дважды ошибившись при подаче. Тогда как Джордан 10 раз подал навылет и реализовал шесть брейк-пойнтов, допустив две двойные ошибки. Счёт личных встреч оппонентов стал равным — 1:1.
В четвёртом раунде US Open Томпсон сыграет или с греком Стефаносом Циципасом, или с хорватом Борной Чоричем.
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