Михаил Ефремов в суде признал свою вину в смертельном ДТП

МОСКВА. ТАСС – КАЗИНФОРМ – Российский актер Михаил Ефремов заявил в суде, что признает свою вину в смертельном ДТП на Садовом кольце в Москве. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

«Хочу сделать заявление, ваша честь. Я не спал несколько ночей, я решил, что признаю свою вину», - заявил артист перед прениями сторон, не уточнив деталей.

Представитель гособвинения сочла доказанной вину Михаила Ефремова. «Считаю, что вина Ефремова в преступлении подтверждается видеоматериалами, данными экспертиз, показаниями свидетелей и другими доказательствами по делу», - сказала гособвинитель.

По словам прокурора, Ефремов начал употреблять алкоголь еще за день до ДТП, перед ДТП он зашел в бар Ulyss. «Вместо того, чтобы вызвать такси или трезвого водителя, сел в свою машину и отправился в поездку по Москве», - подчеркнула представитель обвинения.

По ее словам, артист также допустил ряд нарушений ПДД, в том числе превышение скорости. «В результате произошло ДТП, произошло столкновение с машиной под управлением Захарова, у которого не было возможности избежать столкновения», - сказала гособвинитель.

Прокурор также призвала скептически относиться к прежнему заявлению Ефремова о потере памяти. «Первоначально Ефремов полностью признал вину и дал признательные показания, которые полностью согласуются с другими доказательствами по делу. Однако затем он от них отказался, сославшись, что не помнит ничего про день ДТП из-за сильного опьянения. Это произошло спустя несколько дней. Столь избирательная потеря памяти опровергается другими обстоятельствами дела, в том числе показаниями свидетелей автоаварии и протоколами первого допроса Ефремова», - сказала гособвинитель.

Ранее Ефремов уже признавал вину в ходе предварительного следствия, но потом отказался от своих показаний.

В суде актер заявлял, что ничего не помнит, так как был сильно пьян, но за руль в таком состоянии он никогда не садился. По его словам, он почти уверен, что в момент ДТП был на пассажирском сиденье и в связи с этим просил назначить еще несколько экспертиз и отправить его в институт им. Сербского, чтобы ему восстановили память. Актеру грозит от 5 до 12 лет колонии.

Напомним, 8 июня в центре Москвы произошло ДТП с участием актера Михаила Ефремова. За рулем Jeep Grand Cherokee он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Lada. В момент происшествия актер был в состоянии алкогольного опьянения.

Пострадавший в результате ДТП водитель позже от полученных травм скончался в больнице.

Позже выяснилось, что Михаил Ефремов, ставший виновником смертельного ДТП на Смоленской площади в Москве, находился в том числе под воздействием наркотических средств.