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Михаил Билек покинул пост главного тренера футбольного клуба «Астана»

27 Августа 2020 00:54
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Михаил Билек покинул пост главного тренера футбольного клуба «Астана»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Руководством футбольного клуба «Астана» было объявлено, что команда расторгает контракт с главным тренером Михалом Билеком. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

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«Астана» благодарит чешского специалиста за его работу, а также желает успеха в дальнейшей карьере, в том числе национальной сборной Казахстана. Исполнять обязанности главного тренера будет Пол Эшуорт, который имеет богатый опыт тренерской карьеры в клубах «Питерборо» (Англия), «Вентспилс», «Рига», «Сконто» (все - Латвия), «Ростов» (Россия), «Саншайнз Старс» (Нигерия). Эшуорт имеет тренерскую категорию «PRO, руководил командами в еврокубках, под его руководством клубы провели около 30 матчей в турнирах под эгидой УЕФА»,- говорится в сообщении.



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