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Мигранты погибли у берегов Сирии

Редактор:  
Анаргуль Хамитова
23 Сентября 2022, 22:23
Мигранты погибли у берегов Сирии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В результате крушения судна с мигрантами погиб по меньшей мере 71 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

На борту затонувшего судна находились около 150 мигрантов, власти сообщили о спасении 21 человека, сообщает Deutsche Welle .

По данным властей, судно, на борту которого находились до 150 мигрантов, следовало из Ливана и затонуло в четверг недалеко от сирийского порта Тартус. Продолжается поисково-спасательная операция.

По данным сирийских СМИ, судно вышло из Ливана 20 сентября. На его борту находились граждане Сирии, Ливана, Палестины, а также люди с неустановленным гражданством. По словам одного из выживших, число пассажиров составляло около 150 человек.

«Они хотели добраться до Европы, хотят покинуть Ливан, потому что условия жизни невыносимы», - рассказал агентству dpa родственник одного из выживших пассажиров. По последней информации, удалось спасти 21 человека, спасательная операция продолжается.

В ООН сообщили, что за последние три года более полутора тысяч ливанцев пытались добраться по морю до берегов Европы.

Кадр из видео ru.euronews.com





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