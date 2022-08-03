3 Августа 2022 08:43
Мигрантов спасли у берегов Турции
ИЗМИР. АНАДОЛУ - КАЗИНФОРМ - Береговая охрана Турции спасла 194 нелегальных мигранта, насильно выдворенных с территориальных вод Греции в Эгейском море в направлении турецкого побережья. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Анадолу.
Как сообщили в управлении береговой охраны Турции, мигранты спасены у берегов районов Урла и Чешме провинции Измир.
В управлении также сообщили, что в районе Карабурун в Измире задержаны 45 нелегальных мигрантов, пытавшихся незаконно пересечь границу.
Нелегальные мигранты были переданы в региональное управление миграционной службы.
Фото: aa.com.tr
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