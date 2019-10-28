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26.10.2019 17:20
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Мигрантов с детьми обнаружили в холодильной фуре во Франции
ПАРИЖ. ТАСС - КАЗИНФОРМ - Таможенники французского порта Кале обнаружили в воскресенье при досмотре грузового рефрижератора восьмерых нелегальных мигрантов, в том числе четверых детей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.
Как сообщило агентство France-Presse, со ссылкой на источники в судебных инстанциях, все они живы, хотя и пострадали от переохлаждения.
Досмотр проводился перед тем как фура должна была заехать на паром, направлявшийся рейсом в Великобританию.
Спасательная служба сообщила, что нелегалы в нетяжелой форме пострадали от переохлаждения. Им оказана первая помощь. Температура в холодильной камере составляла минус 7 градусов.
Мигранты утверждают, что являются афганцами. В кузове фуры был оборудован тайный отсек, в котором они находились. Шоферами фуры оказались двое граждан Румынии, оба они задержаны.
Напомним, ранее в графстве Эссекс (Великобритания) в авторефрижераторе были найдены 39 тел погибших мигрантов.
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